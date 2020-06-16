مصر.. 97 وفاة بكورونا في أعلى معدل يومي

كل الوطن – الأناضول: أعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، تسجيل 97 وفاة، و1691 إصابة بفيروس كورونا.

وبذلك تسجل مصر أعلى معدل يومي للإصابات والوفيات، منذ ظهور الوباء بالبلاد في 14 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضحت الصحة، في بيان، مساء اليوم، إصابة 1691 بالفيروس، ووفاة 97 وشفاء 398.

وقالت إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة (العاصمة)، الجيزة (غربي القاهرة) والقليوبية (شمال العاصمة)”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر (شرق)، مطروح (غرب) وجنوب سيناء (شرق)” أقل معدلات الإصابات.

وأكدت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الإثنين، هو 46 ألفا و289 من ضمنهم 1672 وفاة، و12 ألفا و329 متعافيا.

والسبت والأحد، أعلنت الصحة ارتفاعات غير مسبوقة، في أعداد المصابين والوفيات، حيث سجلت السبت أعلى معدل وفيات وإصابات، بتسجيل 1677 إصابة بالفيروس و62 وفاة، قبل أن تعلن أعلى معدل وفيات الأحد بتسجيل 91 وفاة، بجانب 1618 إصابة.

وزاد معدل الوفيات والإصابات، بحسب بيان، الإثنين، لأعلى إحصائية يومية.

وأواخر مايو/آيار، نقلت تقارير صحفية، عن مسؤولين أن موعد حدوث ذروة تفشي الوباء بالبلاد ستكون بعد أسبوعين، مرجعين ذلك إلى أسباب بينها الزحام الذي شهدته الأيام الأخيرة من شهر رمضان والتجمعات العائلية بعطلة عيد الفطر.

وفي 10 مايو/ آيار الماضي، دخل 18 تعديلا على قانون الطوارئ بمصر، حيز التنفيذ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بينه صرف دعم مالي للمتضررين، وإنشاء مستشفيات ميدانية، فضلا عن توسع حكومي في أعداد مستشفيات الفحص.