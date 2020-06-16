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“الغذاء والدواء” تسحب جميع تشغيلات مستحضر «GLUCARE XR» للتحكم في مستويات السكر

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-16T01:21:54+03:00
2020-06-16T01:22:52+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
“الغذاء والدواء” تسحب جميع تشغيلات مستحضر «GLUCARE XR» للتحكم في مستويات السكر

أعلنت هيئة الغذاء والدواء اليوم الاثنين سحب جميع تشغيلات مستحضر GLUCARE XR للتحكم في مستويات السكر لتجاوز شوائب NDMA الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي، وإلزام الشركة بسحب منتجاتها.. ونصحت الغذاء والدواء مستخدمي الدواء باستشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعيًا.

1000 517110dbd3 - كل الوطن
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387670

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