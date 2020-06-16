“الداخلية” تذكر بعقوبة التجمعات العمالية في المنازل والاستراحات والمزارع

كل الوطن – واس: أوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن العقوباتالتي نصت عليها لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كوروناالمستجد ، حيث ذكرت أن عقوبة التجمعات العمالية ( من فئة العمال داخل المنازل أو المبانيالتي تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها ، خلاف مساكنهم ويتكون من خمسةأشخاص فأكثر في حيز واحد و محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة ).

‏في المرة الأولى 50,000 ريال على المنشأة أو المسؤول ، 5000 ريال على من حضر أو قدم الدعوة للحضور أو المتسبب بذلك.

في المرة الثانية 100,000 ريال ، على المنشأة أو المسؤول و 10,000 ريال، لمن حضر أو قدم الدعوة للحضور أو تسبب في ذلك.

في المرة الثالثة مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة ومن حضر او قدم الدعوة أو تسبب الحضور يحال للنيابة العامة.

‏وفي حال كانت المنشأة التابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة لمدة ثلاثة أشهر وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر.. ‏وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة يتم أبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه، و‏على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثها وذلك على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكةباستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون الإبلاغ على الرقم 911.