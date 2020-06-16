هل تأكل الفاكهة على معدة فارغة فور الاستيقاظ؟.. إليك فوائدها المذهلة

كل الوطن – مصراوي: تحتوي الفاكهة على الكثير من العناصر الغذائية، التي تساعد على تقوية وبناء جسم الإنسان، ولتناولها على معدة فارغة العديد من الفوائد الصحية، نستعرضها لكم وفق ما نقل موقعا ” food.ndtv”و”theweeklychallenger”.

– تساعد على حماية جسم الإنسان من الإصابة بالإمساك.

– الألياف الموجودة في الفاكهة، بسبب هضمها البطيء، تؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتساعد على الحد من الإفراط في تناول الطعام الآخر.

– تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على نضارة وصحة البشرة.

– يؤدي تناولها على معدة فارغة، إلى تسريع امتصاص الفيتامينات والأملاح المعدنية الموجودة بها.

– الفاكهة من أكثر الإضافات المغذية التي يمكنك تناولها والبدء بها في يومك، ما يساعد على تقوية النظام الغذائي وإمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

– تساعد على تقليل نسبة الكوليستيرول الضار.

– تحتوي الفواكه على الحديد الذي يساعد على التقليل من الإصابة بالأنيميا.

– تقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

أضرار تناول الفاكهة على معدة ممتلئة:

– تناول الفاكهة مع الوجبات، يبطئ عملية الهضم ويجعل الطعام يجلس في معدتك ويتخمر أو يتعفن.

– الإصابة بالغازات والشعور بعدم الراحة.

-تسبب حدوث عسر الهضم.

– اضطرابات في الجهاز الهضمي.

– الانتفاخ والإسهال.