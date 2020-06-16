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هل تأكل الفاكهة على معدة فارغة فور الاستيقاظ؟.. إليك فوائدها المذهلة

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
هل تأكل الفاكهة على معدة فارغة فور الاستيقاظ؟.. إليك فوائدها المذهلة

كل الوطن – مصراوي: تحتوي الفاكهة على الكثير من العناصر الغذائية، التي تساعد على تقوية وبناء جسم الإنسان، ولتناولها على معدة فارغة العديد من الفوائد الصحية، نستعرضها لكم وفق ما نقل موقعا ” food.ndtv”و”theweeklychallenger”.
– تساعد على حماية جسم الإنسان من الإصابة بالإمساك.
– الألياف الموجودة في الفاكهة، بسبب هضمها البطيء، تؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتساعد على الحد من الإفراط في تناول الطعام الآخر.
– تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على نضارة وصحة البشرة.
– يؤدي تناولها على معدة فارغة، إلى تسريع امتصاص الفيتامينات والأملاح المعدنية الموجودة بها.
– الفاكهة من أكثر الإضافات المغذية التي يمكنك تناولها والبدء بها في يومك، ما يساعد على تقوية النظام الغذائي وإمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.
– تساعد على تقليل نسبة الكوليستيرول الضار.
– تحتوي الفواكه على الحديد الذي يساعد على التقليل من الإصابة بالأنيميا.
– تقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.
أضرار تناول الفاكهة على معدة ممتلئة:
– تناول الفاكهة مع الوجبات، يبطئ عملية الهضم ويجعل الطعام يجلس في معدتك ويتخمر أو يتعفن.
– الإصابة بالغازات والشعور بعدم الراحة.
-تسبب حدوث عسر الهضم.
– اضطرابات في الجهاز الهضمي.
– الانتفاخ والإسهال.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387681

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