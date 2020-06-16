إدارة الدواء الأمريكية تلغي ترخيص “دواء ترامب السحري” لعلاج كورونا

كل الوطن- سبتونيك : ألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الاثنين، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين كعلاج لفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19.

وأثار عقار هيدروكسي كلوروكين، والذي يستخدم في الأصل لعلاج الملاريا، ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعدما روج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة كعلاج فعال للقضاء على فيروس كورونا.

ترامب لم يكتف بالترويج عبر مؤتمراته الصحفية لعقار هيدروكسي كلوروكين ولكن أعلن مايو/أيار المنصرم أنه يتناول الدواء بنفسه معللا ذلك بقوله، “أعتقد أنه جيد. لقد سمعت أمورا جيدة جدا عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟”.

وقالت إدارة الدواء الأمريكية في بيان، “إن البيانات الجديدة من التجارب أظهرت أن الدواء لم يحسن حالة مرضى كوفيد-19، أو كان له تأثير مضاد للفيروسات، وبالتالي فإن الفوائد لم تفوق المخاطر”، وفقا لمجلة “فايننشال تايمز”.

ويأتي قرار الإدارة الأمريكية بعد أن أشارت عدة دراسات على الدواء إلى أنه غير فعال بما في ذلك تجربة كبيرة هذا الشهر، أظهرت أنه فشل في منع إصابة أشخاص تعرضوا للفيروس.

وقال دينيس هينتون، كبير العلماء بإدارة الغذاء والدواء في رسالة: “قد لا يكون هذا الدواء فعالا في علاج كوفيد-19.الفوائد المحتملة للدواء لمثل هذا الاستخدام لا تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة”.