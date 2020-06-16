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نجران: 15 اصابة بـ”كورونا” في أسرة واحدة بعد حضور مناسبة عائلية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-16T11:06:21+03:00
2020-06-16T17:04:12+03:00
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كل الوطن - فريق التحرير16 يونيو 2020آخر تحديث : منذ 6 ساعات
نجران: 15 اصابة بـ”كورونا” في أسرة واحدة بعد حضور مناسبة عائلية

كل الوطن – الرياض: شهدت إحدى الأسر بمنطقة نجران إصابة ما يقرب من 15 مواطنا ومواطنة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

ووفقاً لـ”الوطن” أصيب 5 أشقاء وشقيقتهم، وأحد هؤلاء حالته الصحية حرجة ويرقد في العناية المركزة، وكذلك أصيبت زوجة أحدهم وأبناؤه الثلاثة وعمهم وأربعة من أبناء عمومتهم، ولا تزال نتائج تحاليل بقية المخالطين قيد الانتظار.

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وأوضحت مصادر أن الفيروس بدأ ينتشر بين أفراد العائلة بعد اجتماع البعض منهم في مناسبة عائلية بإحدى الاستراحات، وكان أحدهم يحمل الفيروس دون أن تظهر عليه الأعراض.

وتوقعت المصادر أن تزيد إحصائية الإصابات بشكل أكبر خلال اليومين القادمين، وقد باشرت صحة نجران فحص جميع الحالات ونقل البعض منهم إلى المستشفى، والبعض الآخر لفندق الحجر، وآخرون فضلوا حجر أنفسهم داخل منازلهم تحت إشراف ومتابعة من صحة نجران.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387687

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