تسجيل الدخول
» » تقرير… مغادرة 1.2 مليون أجنبي سوق العمل في السعودية خلال 2020

تقرير… مغادرة 1.2 مليون أجنبي سوق العمل في السعودية خلال 2020

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-16T11:57:06+03:00
2020-06-16T12:58:47+03:00
تقاريرمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
تقرير… مغادرة 1.2 مليون أجنبي سوق العمل في السعودية خلال 2020

كل الوطن – صحيفة مكّة: توقع تقرير اقتصادي مغادرة 1.2 مليون عامل أجنبي سوق العمل السعودية خلال العام الجاري.

وأشار التقرير الذي أجرته “شركة جدوى للاستثمار” إلى أن أكثر القطاعات تضررا، والتي ستسجل النسبة الأعلى لمغادرة الأجانب هي الضيافة وخدمات الأغذية، إضافة إلى الأنشطة الإدارية والمساندة، والتي تشمل أنشطة الإيجار والتأجير، ووكالات السفر، والأمن، وخدمات المباني.

اقرأ أيضا...

وأوضح التقرير أنه رغم التخفيف التدريجي للإغلاق بسبب كورونا فمن غير المتوقع أن تصل بعض القطاعات السعودية إلى طاقتها القصوى في المدى القريب، خاصة القطاعات الأكثر تضررا، كقطاعات السفر والفنادق والمطاعم والسياحة والترفيه.

ورجحت الشركة أن يشهد معدل البطالة وسط السعوديين خلال العام الجاري بعض التحرك، إلا أن هذا المعدل سيبقى دون تغيير عند 12% حتى نهاية عام 2020.

وقالت إن نظام الساند الذي يدعم بقاء المواطنين السعوديين في الوظائف التي يعملون بها في القطاع الخاص، إضافة إلى توقع إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية المغادرة، سيساعدان على استقرار مستويات التوظيف.

المصدر: “صحيفة مكة”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387696

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.