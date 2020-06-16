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الرياض: الإطاحة بـ5 يمنيين يتاجرون بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
الرياض: الإطاحة بـ5 يمنيين يتاجرون بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين

كل الوطن – واس: صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على خمسة أشخاص من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام أمن الحدود (جميعهم في العقد الثالث من العمر)، ثبت تورطهم بتهيئة منزل بحي المرقب وسط الرياض، للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم (652) شريحة لعددٍ من الشركات، و (4) أجهزة قارئ للبصمة.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه قد تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387714

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