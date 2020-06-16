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مشروبات تعمل على نوم افضل وتحتوي على هرمونات السعادة

كل الوطن- فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
مشروبات تعمل على نوم افضل وتحتوي على هرمونات السعادة
كل الوطن – وكالات :    حذر العلماء الناس من قلة النوم: سوء النوم وقلة النوم وعدم الراحة يمكن أن تسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب.

من أجل نوم أفضل قبل الذهاب إلى الفراش، يوصي العلماء بتناول شاي البابونج أو الحليب الدافئ.

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يحتوي الحليب الدافئ على الأحماض الأمينية التربتوفان، مما يزيد من إنتاج هرمون السعادة، السيروتونين.

يساعد شاي البابونج أيضًا على النوم.

يمكن أن يعمل حليب اللوز كمنتج مساعد. كما أنه يساعد على إنتاج المزيد من السيروتونين، بالإضافة إلى أن حليب اللوز غني بالمغنيسيوم – وهو “مساعد” آخر للنوم الصحي.

حذر العلماء الناس من قلة النوم: سوء النوم وقلة النوم وعدم الراحة يمكن أن تسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387766

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