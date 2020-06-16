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الصحة السعودية: 41 حالة وفاة .. 4267 إصابة جديدة بكورونا و1650 حالة تعافي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-16T16:57:54+03:00
2020-06-16T17:04:04+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : منذ 11 دقيقة
الصحة السعودية: 41 حالة وفاة .. 4267 إصابة جديدة بكورونا و1650 حالة تعافي

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة، و1650 حالة تعافي.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: “تم تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 136315، كما تم تسجيل 41 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 1052 حالة وفاة”.

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ويبلغ عدد الحالات النشطة 45723، منها 1910 حالات حرجة.

وأوضحت الوزارة أن 60% من الحالات الحرجة ترقد في العناية المركزة على التنفس الاصطناعي، و50% من وفيات فيروس كورونا بسبب أمراض مزمنة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة 1629 إلى العاصمة الرياض، و477 إلى جدة، و224 في مكة المكرمة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1650 حالة شفاء خلال اليوم، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 89540 حالة.

ولفت البيان إلى أنه تم تأهيل وتدريب أكثر من 200 ألف ممارس صحي لمكافحة الوباء، فضلا عن انتشار أكثر من 200 عيادة “تطمن” في كافة مناطق المملكة.

وكانت السعودية قد سجلت أمس الاثنين معدلا غير مسبوق في عدد الإصابات اليومي منذ انتشار الفيروس في البلاد، عند 4507 إصابات جديدة.

وتعد السعودية من أكثر البلدان الخليجية انتشارا للوباء، من حيث عدد الإصابات، تليها قطر والإمارات والكويت.

كما تعد المملكة أولى البلدان الخليجية من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، تليها الكويت ثم الإمارات وسلطنة عمان وقطر، بحسب مركز الإحصاء الخليجي.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387771

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