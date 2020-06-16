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لافروف: تنفيذ خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية يؤدي إلى تصعيد خطير

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : منذ 52 ثانية
لافروف: تنفيذ خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية يؤدي إلى تصعيد خطير
 

كل الوطن  – سبتونيك  :  قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد خطير.

وأضاف لافروف عقب محادثاته مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن “روسيا والاتحاد الأوروبي متفقان على أن ضم إسرائيل لجزء من الأراضي الفلسطينية يمكن أن يثير جولة جديدة من العنف في المنطقة”.

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وأوضح أن “تنفيذ خطط (إسرائيل) لضم جزء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يهدد احتمالية حل الدولتين للقضية الفلسطينية-الإسرائيلية، وقد يثير جولة خطيرة جديدة من العنف في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الروسي قد أكد أكثر من مرة التزام بلاده بمبدأ الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى حتمية إقامة مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية”.

فيما أكد بوريل للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في وقت سابق، رفض الاتحاد الأوروبي لخطط إسرائيل في ضم أراض فلسطينية.

وأوضح أن “الموقف الأوروبي من وضعية الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 لم يتغير، وأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، معتبراً أن الضم يشكل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387788

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