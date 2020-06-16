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مصرع بطلة العالم في التسلق بعد سقوط مروع من ارتفاع 150 مترا (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
مصرع بطلة العالم في التسلق بعد سقوط مروع من ارتفاع 150 مترا (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: نعى الاتحاد الفرنسي للتسلق، بطلة العالم في هذه الرياضة لوسي دوادي التي وافتها المنية أمس الاثنين بعد سقوطها من ارتفاع 150 مترا عند أحد المنحدرات ذات الارتفاع الشاهق في فرنسا.

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وأبدى الاتحاد الفرنسي للتسلق في بيانه، أسفه وحزنه على وفاة دوادي البالغة 16 عاما، والتي كان ينتظرها مستقبل واعد في هذه الرياضة التي حققت فيها الميدالية الذهبية في بطولة العالم عام 2019.

يذكر أن الراحلة الشابة كانت تتأهب للمشاركة في أولمبياد طوكيو المؤجل إلى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، وكانت تحلم في معانقة المجد الأولمبي، بعد إضافة هذه الرياضة إلى الألعاب الأولمبية.

المصدر: ffme.fr

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387815

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