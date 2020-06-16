مصرع بطلة العالم في التسلق بعد سقوط مروع من ارتفاع 150 مترا (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: نعى الاتحاد الفرنسي للتسلق، بطلة العالم في هذه الرياضة لوسي دوادي التي وافتها المنية أمس الاثنين بعد سقوطها من ارتفاع 150 مترا عند أحد المنحدرات ذات الارتفاع الشاهق في فرنسا.

C’est avec une tristesse immense que la communauté de l’escalade a appris, ce dimanche, le décès d’une des siennes. Luce Douady, 16 ans et jeune espoir de l’escalade française, a été victime d’un accident durant une sortie avec des amis. https://t.co/5TjAC9UIJu pic.twitter.com/fo64yStPdc — FF Montagne Escalade (@FFME_officiel) June 15, 2020

وأبدى الاتحاد الفرنسي للتسلق في بيانه، أسفه وحزنه على وفاة دوادي البالغة 16 عاما، والتي كان ينتظرها مستقبل واعد في هذه الرياضة التي حققت فيها الميدالية الذهبية في بطولة العالم عام 2019.

يذكر أن الراحلة الشابة كانت تتأهب للمشاركة في أولمبياد طوكيو المؤجل إلى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، وكانت تحلم في معانقة المجد الأولمبي، بعد إضافة هذه الرياضة إلى الألعاب الأولمبية.

Brilliant 16-year-old French Olympic prodigy Luce Douady dies in tragic climbing fall https://t.co/64u1B9EMki pic.twitter.com/qvl7UOMpa8 — 29entertainment (@29entertainment) June 16, 2020

French Olympic hopeful Luce Douady dies after cliff fall, aged 16 https://t.co/7FkVWsa5Ea — The Independent (@Independent) June 16, 2020

المصدر: ffme.fr