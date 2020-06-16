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تفاصيل إصابة طبيب “رجاء الجداوي” بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
تفاصيل إصابة طبيب “رجاء الجداوي” بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: كشف مدير العناية المركزة بمستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية شرقي مصر، محمد خالد، ليل الاثنين الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضح الطبيب، المشارك في علاج الفنانة رجاء الجداوي، أنه أصيب بالإعياء، الأربعاء الماضي، وشعر بتعب شديد وإجهاد وارتفاع في درجة الحرارة، مؤكًدًا أنه شاهد هذه الأعراض في المرضى الذين عالجهم.

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وأوضح أنه شك في إصابته بالمرض وعزل نفسه في المستشفى على الفور وبدأ في تلقي العلاج، مشيرا إلى أنه أجريت له مسحة ليل الجمعة وظهرت النتيجة إيجابية السبت، لافتًا أنه معزول الآن ويتلقى العلاج داخل مستشفى عزل أبوخليفة، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.

من جانب آخر، كشفت مصادر بمستشفى العزل بالإسماعيلية، عن أن حالة الفنانة رجاء الجداوي لم تتغير كثيرا منذ نقلها إلى غرفة العناية المركزة، الثلاثاء قبل الماضي، ووضعها على جهاز تنفس صناعي سباب الذي ينقل الهواء إلى الرئتين عبر الفم أو الأنف، وبعد حقنها بالبلازما مرتين متتاليتين يومي السبت والأحد قبل الماضيين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387818

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