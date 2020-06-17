وزارة الرياضة السعودية تعلن الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الرياضة السعودية، الثلاثاء، الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة، الذي يشتمل على بروتوكول عودة التدريبات، والمباريات، من أجل تفادي عدوى فيروس كورونا. ووضعت الوزارة برتوكولا خاصا للمباريات مستمدا قواعده من البروتوكولات الأوروبية المماثلة، وعلى رأسها الدوريات الأربعة الكبرى، الألماني والإنجليزي والإيطالي والإسباني.

وشمل البروتوكول عددا من الإرشادات، مثل التطهير المستمر للأدوات المستخدمة من كل عناصر اللعبة، والإلتزام بقواعد التباعد في التدريبات والمباريات وخلال الجلوس على مقاعد البدلاء، إضافة إلى تقليل تنقل الرياضيين خلال إقامة المنافسات، مع استمرار منع حضور الجماهير، أو حفلات التكريم والتتويج قدر الإمكان.

وسيتم إلزام المدربين والجهاز الإداري وحكام تقنية الفيديو بارتداء الكمامات طيلة وقت المباراة، إضافة إلى منع اللاعبين من المصافحة، أو الاحتفال بالمعانقة عند تسجيل الأهداف. كما سيتم منع تبادل الأطقم والأدوات الرياضية، ومنع التجمعات، وحظر استخدام الأجهزة الرياضية بالتناوب دون تطهير.

وسيتم قياس درجات الحرارة قبل كل تمرين وكل مباراة، ومنع أصحاب درجات الحرارة المرتفعة من الانخراط في التدريبات أو المباريات، أو دخول المنشأة الرياضية من الأساس، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية أو يشتبه في إصابتهم. أما بخصوص من تثبت إصابته بالفيروس فسيتم إخضاعه لقواعد العزل المقررة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وكان الدوري السعودي قد توقف في مارس الماضي، على إثر انتشار جائحة “كوفيد-19″، وستعود الفرق للتدريبات بمقرات الأندية من جديد في 21 من جوان الجاري، على أن تستأنف المباريات بداية من أوت المقبل.