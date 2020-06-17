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الثأر الأمريكي من تماثيل الاستعمار والعبودية!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
الثأر الأمريكي من تماثيل الاستعمار والعبودية!

ما يجري اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة ، وأوروبا ، وبقية دول العالم عامة ، من احتجاجات ومظاهرات ، تستهدف العنصرية ، ودعاتها ، وأربابها ، يحمل في طياته ، الكثير من المعاني والمتغيرات الجارية حالياً في داخل المجتمع الأمريكي ، وخارجه!

والأكثر إثارة في هذا المشهد الدرامي ، توجه عام ، وبمساندة شعبية واسعة ، إلى تتبع تماثيل لرموز وشخصيات تاريخية ، كانت مواقفهم ، مؤيدة تماماً، للتوجهات العنصرية ، بل وحتى في دعمها!

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في الولايات المتحدة الأمريكية ، بدأت حملة واسعة ، لإزالة تماثيل قادة الكونفدرالية الأمريكية ، التي ترمز إلى مرحلة قاتمة من التاريخ الأمريكي ، المرتبطة بحقبة العبودية والاستعمار، وهي تماثيل لقادة الولايات الجنوبية ، التي قاتلت خلال الحرب الأهلية بين أعوام 1861- 1865 لنصرة ودعم نظام العبودية، وبقائه ، فأطاح المحتجون بتمثال رئيس الاتحاد الكونفدرالي جيفرسون ديفيس ، المؤيد للعبودية ، المُقام في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا ، التي كانت عاصمة للاتحاد زمن الحرب الأهلية.

كذلك ، جرى تحطيم وإزالة تمثال المكتشف والرحالة كريستوفر كولومبوس ، وأُلقي به في بحيرة ، في مدينة سانت بول ، في ولاية مينيسوتا ، كما تعرضت تماثيل كولومبوس في كلٍ من بوسطن ، وماساشوسيتس ، وميامي ، للتخريب ! وبالمناسبة يحتفي الأمريكيون بذكرى كولومبوس ، ويُنسب إليه ، اكتشاف العالم الجديد ، أي الأمريكيتين ، في القرن الخامس عشر ، وقد تضمنت الكتب المدرسية الأمريكية اكتشافاته وإنجازاته ، لكن نشطاء من السكان الأصليين ، كانوا على الدوام ، ضد تكريم كولومبوس ، ويرون إنَّ بعثته ، قد أدت إلى الاستعمار ، وإبادة أجدادهم !

وفي مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية ، أُزيل تمثال لأكثر العمداء بقاءً في منصبه ، واسمه أورفيل هوبارد ، الذي كان مؤيداً لسياسات الفصل العنصري ، أثناء فترة عمادته التي استمرت 35 عاماً.

كما أزالت سلطات فيلادلفيا تمثال مفوض الشرطة السابق فرانك ريزو ، الذي أُشتهر بعنصريته ، بعد أن شوَّه المحتجون صورة التمثال.
كما قرر حاكم ولاية فرجينيا إزالة تمثال للجنرال روبرت لي الذي عُرف برفضه المساواة بين البيض والسود ، كما تقرر إزالة تمثال للجنرال نفسه ، من داخل حرم جامعة تكساس.

وشهدت المملكة المتحدة خطوات مشابهة لإزالة التماثيل ، المرتبطة ، بالعبودية ، فتمت الإطاحة بتمثال تاجر العبيد إدوار كولستون في مدينة بريستول، ورُمي بالنهر، وهو تاجر من القرن السابع عشر ، حقق ثروته الطائلة من خلال استثماره في الشركة الملكية الأفريقية التي تخصصت في شحن العبيد من أفريقيا إلى جزر الهند الغربية ، إلا أنَّ مجلس المدينة ، عثر على التمثال ، وقرر الاحتفاظ به في مكان آمن ، قبل وضعه بصفة نهائية في متحف .

كما تمَّ إزالة تمثال تاجر آخر للعبيد ، هو روبرت ميليغان ، ولم يسلم تمثال الزعيم البريطاني الشهير ونستون تشرشل ، من الأذى ، فقد لُطخ بالدهان في ساحة البرلمان وسط العاصمة لندن.

ومن بريطانيا إلى بلجيكا تتساقط تماثيل رموز العنصرية ، كما تتساقط حجارة الدومينو ، من دولة إلى أخرى ، ومن مدينة إلى أخرى ، ففي بلجيكا تمَّ استهداف تماثيل للملك ليوبولد الثاني ، الذي اعتبره مؤرخون مسؤولاً عن انتهاكات عنصرية فادحة ، ضد سكان الكونغو ، زمن الاستعمار ، وأثناء المظاهرات ، اعتلى المتظاهرون تمثالاً له ، ورفعوا علم جمهورية الكونغو الديمقراطية ، مرددين هتافات ” قاتل ” إشارة إلى الملك !

على كل حالٍ ، ما مضى ، عينة من الهجمات الدائرة حالياً ، ومُستهدِفة ، تماثيل لرموزٍ وشخصيات تاريخية ، كانت مؤيدة أو داعمة للعنصرية واسترقاق العبيد ، في أزمانٍ مختلفة!

يقودنا كل ما سبق، إلى التساؤل عن مدى وجاهة تحطيم هذه التماثيل ، ولماذا يتعرض الثوريون والمحتجون الغاضبون لها ؟
في الغالب ، تقيم الدول والشعوب النصب والتماثيل اعتزازاً برموزها، وتخليداً لمواقفهم الوطنية والإنسانية وتضحياتهم، ورغبة منها في إشاعة معانٍ أخلاقية، وسياسية سامية حفلت بها سِّير هؤلاء ، ومحطات حياتهم.

وفق هذا المنطلق ، فإنَّ من ارتبطت أنشطتهم وتجارتهم باسترقاق العبيد ، وممارسة العنصرية بأوسع أبوابها ، لا يستحقون نصب تماثيل لتكريمهم ، فهذا الأمر ، يرمز لتمجيد قِيم الظلم والطغيان، وهو ما استفز ، ولا يزال الشارع المُناهض للعنصرية !
وفي الوقت نفسه ، فإنَّ تحطيم هذه التماثيل ، لا يمكن القبول به ، إذ أنَّ مكانها الطبيعي في المتاحف ، ليطلع الزائرون ، على حقبةٍ إنسانية وثقافية ، مضت بما لها ، وما عليها!

خلاصة القول : هذه التماثيل التي ترمز إلى زمن العنصرية ، مكانها في المتاحف، وليس في الشوارع والميادين العامة، وهي جزء من الموروث القديم، شئنا أم أبينا، علينا أن نطَّلع عليه ، برمزيته ، وأشخاصه ، دون تعديل أو إضافة ، وذلك ، للعبرة والعظة!

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387840

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