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ابنة الفنانة رجاء الجداوي توجه رسالة لطبيب والدتها

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-17T16:14:58+03:00
2020-06-17T16:24:12+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : منذ 9 دقائق
ابنة الفنانة رجاء الجداوي توجه رسالة لطبيب والدتها

كل الوطن – الرياض: وجهت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، رسالة للطبيب المعالج لوالدتها في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت ابنة الفنانة عبر منشور لها على “فيسبوك”: “الدكتور الخلوق المتفاني الطيب، محمد خالد، المعالج لأمي وآلاف المرضى غير أمي أصيب أيضا بهذا المرض الشرس اللعين”.

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وكان الطبيب محمد خالد أعلن إصابته بفيروس كورونا بعد أن تداول عدد كبير نبأ إصابته على مواقع التواصل الإجتماعي، ليخرج ويحسم الجدل مؤكدًا إيجابية عينته.

وطالب الطبيب وسائل الإعلام المصرية تسليط الضوء على خطورة الفيروس وعلى دور “شهداء كورونا” من الأطقم الطبية في كل أنحاء الجمهورية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387864

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