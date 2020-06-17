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فرنسا.. الحكم بالسجن على رفعت الأسد ومصادرة أمواله

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : منذ 59 ثانية
فرنسا.. الحكم بالسجن على رفعت الأسد ومصادرة أمواله

ضت محكمة في باريس الأربعاء بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات بتهمة “تبييض أموال واختلاس المال العام” في سوريا، وهي تهم ينفيها المسؤول السوري السابق.

وقضت المحكمة كذلك بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا والتي وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار). كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.

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ولم يمثل رفعت الأسد (82 عاما) أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في ديسمبر لإصابتهم بنزيف داخلي. وقال محاميه إن موكله سيطعن على قرار المحكمة الفرنسية.

ونفي رفعت الأسد الاتهامات التي وجهت له.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387874

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