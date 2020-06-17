تسجيل الدخول
» » منظمة الصحة العالمية تعلن عن نجاح دواء في الأسواق في علاج كورونا

منظمة الصحة العالمية تعلن عن نجاح دواء في الأسواق في علاج كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
منظمة الصحة العالمية تعلن عن نجاح دواء في الأسواق في علاج كورونا

كل الوطن – واس: رحبت منظمة الصحة العالمية بنتائج التجارب السريرية الأولية الناجحة في المملكة المتحدة ، والتي أظهرت أن عقار الديكساميثازون كورتيكو ستيرويد يمكنه إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون بشكل خطير من مرض كوفيد 19وأن العقار قادر على تخفيض نسبة الوفيات بين المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة الثلث ، وخفض الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون فقط للأكسجين بنسبة الخمس وفقا للنتائج الأولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية .

وقد لوحظت فائدة العقار فقط في المرضى الذين يعانون من النوع الخطير من كوفيد 19 ، ولم تلاحظ في المرضى الذين من مرض أخف .

اقرأ أيضا...

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم “إن هذا هو العلاج الأول الذي نجح في تخفيض معدل الوفيات لدى مرضى كوفيد 19 الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي “.

وأوضح أن عقار الديكساميثازون هو الستيرويد الذي تم استخدامه منذ الستينات لعلاج الالتهابات بما في ذلك في بعض أنواع السرطان.

وقد تم إدراجه في قائمة المنظمة النموذجية للأدوية الأساسية منذ عام 1977 في تركيبات متعددة ، وهو حاليا خارج براءة الملكية الفكرية ومتاح بأسعار معقولة في معظم البلدان .

وقد تبادل الباحثون النتائج الأولية الناجحة مع المنظمة وستقوم بتحليل البيانات كاملة خلال الأيام المقبلة .

وسيتم تحديث الإرشادات السريرية لتوضيح متى وكيف يمكن استخدام الدواء في حالات كوفيد 19 .

وأشار إلى أن هذا الخبر السار جاء نتيجة اجتماع العلماء في جنيف الذي عقد في منتصف فبراير الماضي لتسريع البحوث للتوصل إلى لقاح أو علاج لكوفيد 19 .

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387882

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.