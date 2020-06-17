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المملكة تسجل أعلى عدد إصابات يومية منذ بدء جائحة كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
المملكة تسجل أعلى عدد إصابات يومية منذ بدء جائحة كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 4919 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتكون أعلى الإصابات منذ بدء الجائحة في الثاني من مارس الماضي، وليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 141234 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 1091 حالة وفاة.

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وأبانت أنه تم تسجيل 2122 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 91662 حالة، لافتة إلى أن هناك 48481 حالة نشطة حالياً، من بينها 1859 حالة حرجة.

واستمرت مدينة الرياض في تسجيل أعلى الإصابات على مستوى المملكة، بـ2371 إصابة جديدة.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تعافي 2122 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 91662 حالة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387889

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