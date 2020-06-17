التحالف ينفي مزاعم مليشيا الحوثي باستهداف مركبة مدنية بمديرية شدا في صعدة

كل الوطن – الرياض: نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” فيديو تسجيلي ينفي مزاعم الملليشيا الحوثية باستهداف التحالف لمركبة مدنيه بمديرية شدا الواقعة بمحافظة صعدة كان يستقلها 13 مدني من بينهم امرأه وأربعة اطفال مما ادى لمقتلهم حسب زعمهم.

ويوضح التسجيل حقيقة وظروف الاستهداف الذي تم تنفيذه يوم الاثنين (15 يونيو 2020م) ، حيث تقوم مجموعه من عناصر المليشيا الحوثية المقاتلة والتي تحمل الاسلحه بعملية نقل وتوزيع الامدادات العسكرية بمنطقة العمليات وعلى مقربة من الحدود اليمنية – السعودية بمحافظة صعدة مديرية شدا ، ما ينفي مزاعم المليشيا الحوثية باستهداف مركبة مدنية يستقلها مدنيون وعدم صحة المزاعم بوجود امرأه وأربعة اطفال ، ويثبت التسجيل استمرار المليشيا الحوثية في تزييف الحقائق والتظليل الإعلامي ومحاولة استثمار ظروف مقتل مقاتليها وعناصرها الإرهابية على أنهم مدنيون ونساء وأطفال . كما يؤكد شرعية الاستهداف وتوافقه مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية و المعايير العالية و الإجراءات المتخذة من قيادة القوات المشتركة للتحالف في تمييز الاهداف وتطبيق القواعد العرفية بعملية الاستهداف والوارده بالقانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق يوم امس الثلاثاء زعمت المليشيا الحوثية عبر منشور بالموقع الإلكتروني لوزاره الصحة العامة والسكان (الحوثية) وكذلك قناة المسيرة الحوثية بمقتل 13 مدني من بينهم امرأه وأربعة أطفال بمحافظة صعده مديرية شدا نتيجة استهداف التحالف لمركبتهم .