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ضبط تشكيل عصابي تورط بارتكاب 15 جريمة سلب مارة باستخدام سلاح ناري في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-17T20:45:30+03:00
2020-06-18T01:29:05+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : منذ 5 ساعات
ضبط تشكيل عصابي تورط بارتكاب 15 جريمة سلب مارة باستخدام سلاح ناري في الرياض

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب (15) جريمة تمثلت بسلب المارة باستخدام سلاح ناري، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387901

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