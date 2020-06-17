وفاة 4 أشخاص إثر اندلاع حريق بمنزل في الطائف

كل الوطن – الرياض: أخمد الدفاع المدني بالطائف حريقاً اندلع بمنزل شعبي نتج عنه وفاة أربعة اشخاص ، وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء.
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