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وفاة 4 أشخاص إثر اندلاع حريق بمنزل في الطائف

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
وفاة 4 أشخاص إثر اندلاع حريق بمنزل في الطائف

كل الوطن – الرياض: أخمد الدفاع المدني بالطائف حريقاً اندلع بمنزل شعبي نتج عنه وفاة أربعة اشخاص ، وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387907

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