وفاة 4 أشخاص إثر اندلاع حريق بمنزل في الطائف

كل الوطن – الرياض: أخمد الدفاع المدني بالطائف حريقاً اندلع بمنزل شعبي نتج عنه وفاة أربعة اشخاص ، وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء.