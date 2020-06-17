التجارة: محل شهير في الرياض يتلاعب بتواريخ انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأربعاء عن ضبطية نوعية.. حيث تمكن رجال الرقابة من ضبط محل شهير في الرياض، يتلاعب بتواريخ انتهاء صلاحية مستحضرات التجميل والعثور على كميات من الشوكلاتة منتهية الصلاحية في المستودع التابع له، يتم تزوير تواريخ صلاحيتها.. وتم حجز الكميات واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك حسبما ذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
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