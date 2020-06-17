كورونا.. 30 وفاة باليمن و11 في الجزائر وواحدة بالمغرب

كل الوطن – وكالات: أعلن اليمن، الأربعاء، تسجيل 30 وفاة بفيروس كورونا، والجزائر 11، والمغرب حالة واحدة، فيما رصد الصومال 38 إصابة، وفلسطين 17، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت السلطات الحكومية اليمنية، تسجيل 30 وفاة بكورونا، و17 إصابة، إضافة إلى تعافي 179 حالة في أعلى نسبة تعافي منذ ظهور الفيروس في البلاد 10 أبريل/نيسان الماضي بحسب الأناضول.

وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة في نشرتها اليومية، أن إجمالي الحالات المسجلة، في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، بلغ 902 إصابة بينها 244 وفاة، و271 متعافيا.

وأفدتزاالصحة الجزائرية، بتسجيل 11 وفاة، و121 إصابة، إضافة إلى تعافي 101.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و268، منها 799 وفاة، و7 آلاف 943 حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، و66 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 56.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و997، منها 213 وفاة، و7 آلاف و993 حالة تعاف.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 38 إصابة، إضافة إلى تعافي 36.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بلغت 2.696، منها 88 وفاة، و685 حالة تعاف.

من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 35 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 741، بينها 5 وفيات، و570 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 8 ملايين و331 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 448 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و359 ألفا، وفق موقع “worldometer” المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.