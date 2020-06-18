قبل الموجة الثانية لكورونا.. باحثون يابانيون يعثرون على مفاجأة في مياه الصرف الصحي

كل الوطن – وكالات: كشفت دراسة أجراها باحثون يابانيون، عن وجود فيروس كورونا في محطات مياه الصرف الصحي، وهو ما قد يكون بمثابة دلالة على حالات تفش في المستقبل.

واختبر القائمون على الدراسة المياه من أربع محطات معالجة في مقاطعتي إيشيكاوا وتوياما في غرب اليابان، وجاءت سبع عينات من أصل27 عينة إيجابية لفيروس سارس-كوف2، وفقا لجامعة مقاطعة توياما وجامعة كانازاوا وجامعة كيوتو.

وتماثل النتائج دراسات مماثلة في أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا، فيما يقول خبراء في مجال الصحة العامة إن مثل هذه العينات يمكن استخدامها لتقدير عدد المصابين في منطقة ما دون فحص كل فرد.

من جهته، علق يوكي فيريوز، الأستاذ بجامعة كيوتو على النتائج قائلا: “يُستخدم اختبار الصرف الصحي كنظام تحذير مبكر لتنبيه الناس بشأن الانتقال المستمر (ربما دون ملاحظة للعدوى) في المجتمع”.

يذكر أن اليابان تعمل حاليًا على تعديل استراتيجيتها في الوقت الذي تتأهب فيه لموجة ثانية محتملة من الإصابات بالفيروس.