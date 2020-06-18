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حالة رعب تجتاح اليابان بعد ظهور جسم غريب في السماء والمواطنون يتصلون بالشرطة…

كل الوطن- فريق التحرير
2020-06-18T03:11:21+03:00
2020-06-18T03:11:46+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحرير18 يونيو 2020آخر تحديث : منذ 7 ساعات
حالة رعب تجتاح اليابان بعد ظهور جسم غريب في السماء والمواطنون يتصلون بالشرطة…
كل الوطن  – وكالة أنباء “كيودو”   :    انتشرت حالة من الرعب، اليوم الأربعاء، بين المواطنين في اليابان بعد ظهور جسم غريب في السماء، ما دفع بعضهم للاتصال بالشرطة والسلطات المحلية للإبلاغ عنه.

وبحسب وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، شاهد سكان في شمال شرق اليابان، اليوم، جسما طائرا مجهولا يشبه المنطاد الأبيض، واتصل بعضهم بالشرطة والسلطات المحلية للإبلاغ عنه، فيما لجأ آخرون إلى تويتر للتعبير عن دهشتهم من الأمر.

وأضافت أن مسؤولا من مكتب وكالة الأرصاد اليابانية في سينداي بمحافظة مياجي، أكد أن الجسم الطائر الذي شاهده الناس ليس جهازا طيرته الوكالة، مضيفا “بحثنا الأمر مع الحكومة المحلية وقوات الدفاع الذاتي ولكنهم كذلك لا علم لهم بالأمر”.

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وأشارت الوكالة إلى أن الاتصالات بشأن الجسم الطائر الغريب بدأت الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.

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وشوهد الجسم الطائر في سينداي وفوكوشيما وهو جسم على شكل صليب حسب وصف مسؤول في الوكالة ويشبه بعض أجهزة الاستطلاع.

واستخدمت الشرطة في مياجي مروحية لفحص الجسم الطائر على ارتفاع يزيد على 2000 متر فوق سطح الأرض، ولكنها عجزت عن تحديد مصدره أو هويته.

وقال مسؤول من الشرطة “حاولنا تتبعه”، لكن فقدنا الموقع الدقيق للجسم الطائر في المساء بعد أن حالت السحب بيننا وبينه.

وقال مسؤول من وزارة النقل إن الجسم لم يكن في مسار طيران، لذا فلن يؤثر على حركة الطائرات، غير أن السلطات ستواصل متابعة الأمر.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387941

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