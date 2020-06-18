تسجيل الدخول
» » الصحة العالمية: اختبارات “ديكساميثازون” طفرة في علاج كورونا لكن يجب اعتماده بإشراف طبي دقيق

الصحة العالمية: اختبارات “ديكساميثازون” طفرة في علاج كورونا لكن يجب اعتماده بإشراف طبي دقيق

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحرير18 يونيو 2020آخر تحديث : منذ 7 ساعات
الصحة العالمية: اختبارات “ديكساميثازون” طفرة في علاج كورونا لكن يجب اعتماده بإشراف طبي دقيق

كل الوطن  – رويترز :  أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تعتبر نتائج اختبارات “ديكساميثازون” لعلاج فيروس كورونا المستجد “طفرة” في مكافحة الجائحة، مشددة على ضرورة استخدام هذا الدواء بإشراف دقيق للأطباء.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء: “ديكساميثازون يمثل واحدة من الطفرات الكثيرة اللازمة لمكافحة COVID-19، لكننا بحاجة إلى دراسة كل المعطيات الخاصة باستخدام الدواء”.

اقرأ أيضا...

وشدد رايان على أنه من بالغ الأهمية اعتماد “ديكساميثازون” بإشراف دقيق من قبل الموظفين الطبيين، مشيرا إلى أنه من المهم جدا ضمان تخزين كميات كافية من هذا الدواء لاعتمادها في علاج الحالات الصعبة والحرجة.

وذكر المسؤول أنه يأمل في أن تكون الإرشادات الخاصة باستخدام هذا الدواء جاهزة في المستقبل القريب.

الصحة العالمية تؤكد كشف أول علاج ثبت أنه

الصحة العالمية تؤكد كشف أول علاج ثبت أنه “يخفض مستوى الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا”

المصدر: “رويترز”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387946

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.