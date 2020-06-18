النساء العربيات يزددن ثراء وثرواتهن في الإمارات تبلغ 100 مليار دولار

كل الوطن – البيان: كشف تقرير مالي حديث تداولته الأوساط الاقتصادية في المنطقة والعالم، عن مفاجأة تتعلق بقدرة النساء العربيات على جني الأموال وكنزها واكتساب لقب “ملياردير”.

وأماط تقرير حديث أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، اللثام عن أن النساء في دول الشرق الأوسط يزددن ثراء، في الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات العالم من الأزمات التي خلفها وباء كورونا المستجد.

وأكد أن ثروة النساء في المنطقة بمعدل النمو الحالي يمكن أن تتجاوز تريليون دولار بحلول 2023، موضحا أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية، حيث تتجاوز ثروة النساء في هذه الدولة الخليجية الغنية بالموارد الخام 100 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تتجاوز ثروات نساء الإمارات نظيراتهن في السعودية خلال السنوات المقبلة على وقع معدل نمو سنوي مركب يزيد على 8% مقارنة بنحو 5% في السعودية.

وقال التقرير إن هناك نظرة واعدة مماثلة تتكشف خارج قطاع التعليم وتتمثل بتزايد القيادة النسائية في المنطقة، حيث تشهد الإمارات نموا بمعدل 2% ونموا أعلى في عدد القيادات النسائية.

المصدر: “البيان”