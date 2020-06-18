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قفزة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في العالم

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
قفزة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في العالم

كل الوطن – وكالات: أظهر عداد جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم سجل خلال اليوم الماضي أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة ليبلغ 176 ألفا.

بذلك حطم مؤشر الإصابات اليومية الرقم القياسي الذي تم تسجيله في اليوم السابق والذي بلغ 139,5 ألف حالة.

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ووصلت حصيلة حالات كورونا في العالم إلى 8 ملايين و349972، منها 448962 حالة وفاة و4 ملايين و73974 حالة شفاء حتى اليوم.

والدول الأكثر إصابة بالفيروس هي الولايات المتحدة مع مليونين و163,2 ألف حالة، والبرازيل (955,3 ألف) وروسيا (نحو 553 ألف) والهند (366,9 ألف) وبريطانيا (300,7 ألف).

وبين الدول العربية، تم رصد أكبر عدد من الإصابات في السعودية (141,2 ألف حالة)، تليها قطر (83,1 ألف)، ومصر (49.2 ألف) والإمارات (43,3 ألف)، والكويت (37.5 ألف).

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387975

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