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وزيرة الصحة الفلسطينية: دخلنا في موجة ثانية من جائحة كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
وزيرة الصحة الفلسطينية: دخلنا في موجة ثانية من جائحة كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن دخول البلاد في موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أهمية تقيد المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.

وأكدت الوزيرة اليوم الخميس، حسب ما جاء على صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على “فيسبوك”، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، أربع منها في الخليل والأخرى في نابلس، ما يرفع إجمالي حصيلة حالات كورونا التي تم رصدها في الأراضي الفلسطينية إلى 750.

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وقررت الكيلة اليوم إغلاق مستشفى نابلس التخصصي وتحويله إلى مركز حجر للطواقم الطبية العاملة فيه والمرضى الذين كانوا متواجدين داخله، بعد تشخيص إصابة مؤكدة بالفيروس لأحد الكوادر الطبية فيه.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387978

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