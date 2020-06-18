السعودية تعلن موعد استئناف السياحة

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن النشاط السياحي في المملكة سيستأنف الأسبوع القادم (نهاية شوال)، بعد التوقف الذي جاء بسبب جائحة كورونا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وذكر الخطيب أمس الأربعاء أن الدراسات، التي أعدتها وزارته كشفت أن 80% من السعوديين يفضلون السياحة الداخلية، موضحا أن المؤشرات إيجابية بعودة الحياة الطبيعية على مدار 24 ساعة في المملكة مع نهاية شوال، ما عدا مكة المكرمة.

وفي وقت سابق تم نشر تفاصيل برنامج الصيف لأطول مسار سياحي بطول 1835 كلم من أبها إلى تبوك مرورا بالباحة والطائف وجدة ورابغ وينبع، مستهدفا السياحة الداخلية بالتنقل بالسيارات لوجود إجراءات صارمة على الطيران.

كما وضعت وزارة السياحة السعودية ضوابط مشددة لتطبيق احترازات مكافحة كورونا، برفع درجات التعقيم والتباعد وارتداء الكمامات وما إلى ذلك.

المصدر: “عكاظ”