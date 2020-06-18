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تعليم المدينة يحصد تسع ميداليات في أولمبياد الخط والزخرفة

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
تعليم المدينة يحصد تسع ميداليات في أولمبياد الخط والزخرفة

كل الوطن – الرياض: حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تسع ميداليات في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية على المستوى الوطني ، وحققت الإدارة خمس ذهبيات وفضية واحدة وثلاث برونزيات، وفازت طالبات تعليم المدينة بالمركز الأول في مسابقتي البحث العلمي و “من وحي الحرمين” في الدورة الخامسة للأولمبياد للعام الحالي 1440 – 1441 هـ .

وهنأ المدير العام لتعليم المدينة ناصر بن عبدالله العبدالكريم بهذه المناسبة الطالبات الفائزات بهذه المراكز المتقدمة على مستوى المملكة, متمنياً لهن دوام التوفيق, ومقدما الشكر لكل من وقف خلف هذا الإنجاز المتميز.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=387997

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