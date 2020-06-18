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الصحة السعودية: تسجيل 48 وفاة و4757 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الصحة السعودية: تسجيل 48 وفاة و4757 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كلالوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحية السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 48 وفاة و4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت السعودية اقتربت أمس لأول مرة منذ بداية الجائحة، من عتبة الـ5000 حالة خلال 24 ساعة ما مثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع رقم اليوم السابق (4267 إصابة).

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388004

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