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وزير الإعلام المصري في العزل المنزلي بسبب كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : منذ 59 ثانية
وزير الإعلام المصري في العزل المنزلي بسبب كورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الإعلام المصرية، اليوم الخميس، خضوع وزير الإعلام أسامة هيكل للعزل المنزلي بعد مخالطته أحد مصابي كورونا.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “خضع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، للعزل المنزلي، لعدة أيام، نظرا لمخالطته أحد مصابي فيروس كورونا”.

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وقال هيكل: “الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. نظرا لمخالطة أحد مصابي كورونا، تم وضعي في العزل المنزلي لعدة أيام”.

يذكر أن وزارة الدولة للإعلام نظمت خلال الأيام الماضية عددا من المؤتمرات لوزراء السياحة والطيران والتعليم والصحة والشباب والرياضة، للإعلان عن عودة الأنشطة المختلفة تدريجيا، تماشيا مع خطة الدولة بشأن التعايش مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388006

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