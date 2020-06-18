دبي – رويترز : قالت ثلاثة مصادر إن المملكة العربية السعودية اقترحت إطار عمل لإنهاء المواجهة الأخيرة في جنوب اليمن مع تصاعد العنف مع حركة الحوثيين، حيث أدت المصادمات السابقة بين الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة العربية السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المدمر في اليمن وحماية قطاعها الصحي الممزق. وقالت المصادر أن الرياض قدمت اقتراحا اطلعت عليه رويترز لتنفيذ اتفاق لتقاسم السلطة توسطت فيه المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي . ويدعو الاتفاق إلى:-
1-وقف إطلاق النار في محافظة أبين وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية.
2- يعيين الرئيس عبد ربه منصور هادي، محافظًا ورئيسًا للأمن في عدن ويعين رئيس وزراء جديد يشكل حكومة جديدة تضم وزراء من المجلس الانتقالي.
3- يقوم الانتقالي بسحب قواته من عدن وإعادة الانتشار في أبين، ومن ثم يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وبدء أنشطتها.