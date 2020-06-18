1-وقف إطلاق النار في محافظة أبين وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية.

2- يعيين الرئيس عبد ربه منصور هادي، محافظًا ورئيسًا للأمن في عدن ويعين رئيس وزراء جديد يشكل حكومة جديدة تضم وزراء من المجلس الانتقالي.

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3- يقوم الانتقالي بسحب قواته من عدن وإعادة الانتشار في أبين، ومن ثم يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وبدء أنشطتها.