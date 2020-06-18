دبي – رويترز : قالت ثلاثة مصادر إن المملكة العربية السعودية اقترحت إطار عمل لإنهاء المواجهة الأخيرة في جنوب اليمن مع تصاعد العنف مع حركة الحوثيين، حيث أدت المصادمات السابقة بين الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة العربية السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المدمر في اليمن وحماية قطاعها الصحي الممزق. وقالت المصادر أن الرياض قدمت اقتراحا اطلعت عليه رويترز لتنفيذ اتفاق لتقاسم السلطة توسطت فيه المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي . ويدعو الاتفاق إلى:-