كورونا» يتمدد صينياً وخليجياً… وتحذير من «طفرة»…97 % من اللقاحات قيد التجارب عالمياً قد لا ترى النور

كل الوطن – متابعات- «الشرق الأوسط» : سجل وباء «كورونا» تمدداً مقلقاً في الصين ودول الخليج، فيما حذّر خبراء من «طفرة» في الفيروس قد تعقد جهود العثور على لقاح فاعل ضده.

وفي الصين، رُصد عدد كبير من الحالات في العاصمة بكين، وبخاصة حول سوق تشينفادي، جنوب العاصمة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم إحصاء أكثر من 100 إصابة جديدة منذ ظهر الوباء مجدداً في بكين، ما دفع السلطات إلى إغلاق كثير من المناطق السكنية والمواقع الرياضية والثقافية مجدداً.

خليجياً، تم تسجيل 4507 إصابات جديدة في السعودية، فيما وصل عدد المتوفين أمس إلى 1011 شخصاً.

وسجلت في الكويت حالتا وفاة جديدتان، وارتفع عدد المصابين إلى 36431.

وسجلت 1043 إصابة جديدة في سلطنة عمان،

و4 وفيات، وفي البحرين تم تسجيل 4 حالات وفاة، و317 إصابة جديدة.

وفي قطر سجلت 1274 إصابة جديدة و3 وفيات.

إلى ذلك، أظهرت دراسة أجراها باحثون أميركيون في مركز «سكريبس ريسيرتش» أن طفرة في فيروس {كورونا المستجد} يمكن أن تزيد بشكل كبير من قدرته على إصابة الخلايا. ونقلت وكالة «رويترز» عن الباحثين أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذه الطفرة الصغيرة تؤثر في شدة أعراض المصابين أو تزيد من الوفيات.

وفيما تتسابق شركات الأدوية على مستوى العالم على لقاح فعال، حذّرت دراسة لشركة «إرنست أند يونغ» لاستشارات الشركات، من أن 97 في المائة من مجموع 161 لقاحاً مرشحاً و242 دواء في طور الاختبار، لن تشهد النور لعدم فاعليتها، حسب وكالة الأنباء الألمانية.