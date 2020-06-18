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بيلوسي: ترامب “غير لائق أخلاقيا” لرئاسة البلاد

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
بيلوسي: ترامب “غير لائق أخلاقيا” لرئاسة البلاد

كل الوطن – وكالات: اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن ما كشفه مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في مذكراته، يدل على أن الرئيس دونالد ترامب “غير لائق وغير مستعد ليكون رئيسا”.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، مهاجمة الجمهوريين: “من الواضح أن الرئيس ترامب غير لائق أخلاقيا وغير مستعد فكريا ليكون رئيسا للولايات المتحدة. لكن يبدو أن هذا الأمر لا يهم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي”.

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وأضافت أنها تجري مشاورات مع كبار النواب الديمقراطيين حول إمكانية استدعاء بولتون للاستماع إلى شهادته.

وشددت بيلوسي على أن الديمقراطيين سيواصلون “متابعة سلوكيات” ترامب.

وتضمن الكتاب الذي يسعى بولتون لنشره اتهامات خطيرة لترامب يمكن أن تلحق ضررا بخططه لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388035

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