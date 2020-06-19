وزير الإعلام المكلف يجتمع برؤساء تحرير الصحف المحلية

كل الوطن – الرياض: عقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، لقاءً مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل الصحفي، إضافةً إلى بحث مستجدات قطاع الإعلام، والإعلام الرقمي وسبل تطويرهما لتعزيز الإعلام ولمواكبة التطور الإعلامي في المجال الصحفي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

واستمع معاليه إلى آراء واقتراحات رؤساء التحرير لتطوير العمل الصحفي في المملكة.

وأكد معالي الدكتور ماجد القصبي على ما تحظى به الصحف المحلية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – من اهتمام ودعم لتقوم بدورها الإعلامي الفاعل على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، ولإبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وحرصهما ـ حفظهما الله ـ على تطوير الصحافة السعودية.