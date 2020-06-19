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فيسبوك تحذف إعلانات لحملة ترامب

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
فيسبوك تحذف إعلانات لحملة ترامب

كل الوطن – د ب أ: قالت شركة فيسبوك اليوم الخميس إنها حذفت منشورات وإعلانات نشرتها حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لانتهاكها سياستها الخاصة بمكافحة الكراهية.

وتعرض الإعلانات مثلثا أحمر مقلوبا ونصا يطلب من المستخدمين التوقيع على التماس ضد حركة أنتيفا المناهضة للفاشية.

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وقال جوناثان جرينبلات الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير في تغريدة على تويتر اليوم الخميس “استخدم النازيون مثلثات حمراء لتحديد ضحاياهم السياسيين في معسكرات الاعتقال. استخدامها للهجوم على خصوم سياسيين مسيئ للغاية”.

وقال متحدث باسم فيسبوك “سياستنا تمنع استخدام رمز استخدمته جماعة محظورة تروج للكراهية لتحديد سجناء سياسيين دون سياق يندد أو يتناول الرمز”، وقال تيم مورتو المتحدث باسم حملة تراب في رسالة بالبريد الإلكتروني “المثلث الأحمر المقلوب رمز استخدمته أنتيفا ولذلك أدرج في إعلان عن أنتيفا”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388066

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