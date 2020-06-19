كل الوطن – وكالات: أكدت السفارة العمانية في أبوظبي، أمس الخميس، مقتل مواطن عماني بالرصاص على الحدود بين السلطنة والإمارات.

وقالت السفارة في بيان على صفحتها في “تويتر”: “تابعت سفارة سلطنة عمان في أبوظبي ببالغ الأسف تعرض المواطن العماني لإطلاق نار في المنطقة الحدودية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي أدى إلى مقتله مساء يوم الثلاثاء … وتأسف السفارة لما تعرض له المواطن”.

تابعت سفارة سلطنة عُمان في ابوظبي - ببالغ الأسف - تعرض المواطن العماني لاطلاق نار في المنطقة الحدودية بين السلطنة ودولة الامارات العربية المتحدة والذي أدى الى مقتله مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٠م، وتأسف السفارة لما تعرض له المواطن. — سفارة سلطنة عُمان - أبوظبي (@OmanEmb_Ad) June 18, 2020

وأكدت السفارة “متابعتها لكافة تفاصيل وملابسات الحادث منذ وقوعه مع الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذوي المواطن العماني”.

ولم تتحدث السفارة عن ملابسات الحادث وأسبابه، والجهة التي أطلقت عليه النار.

المصدر: وكالات