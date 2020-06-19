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مقتل مواطن عماني بالرصاص على الحدود بين السلطنة والإمارات

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-19T11:36:07+03:00
2020-06-19T11:36:39+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : منذ 58 ثانية
مقتل مواطن عماني بالرصاص على الحدود بين السلطنة والإمارات

كل الوطن – وكالات: أكدت السفارة العمانية في أبوظبي، أمس الخميس، مقتل مواطن عماني بالرصاص على الحدود بين السلطنة والإمارات.

وقالت السفارة في بيان على صفحتها في “تويتر”: “تابعت سفارة سلطنة عمان في أبوظبي ببالغ الأسف تعرض المواطن العماني لإطلاق نار في المنطقة الحدودية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي أدى إلى مقتله مساء يوم الثلاثاء … وتأسف السفارة لما تعرض له المواطن”.

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وأكدت السفارة “متابعتها لكافة تفاصيل وملابسات الحادث منذ وقوعه مع الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذوي المواطن العماني”.

ولم تتحدث السفارة عن ملابسات الحادث وأسبابه، والجهة التي أطلقت عليه النار.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388094

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