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وفاة طفل أمريكي أجبره والداه على شرب 3 لترات من الماء

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
وفاة طفل أمريكي أجبره والداه على شرب 3 لترات من الماء

كل الوطن – الرياض: ألقت الشرطة في ولاية كولورادو الأمريكية القبض على أبوين، تسببا في وفاة ابنهما البالغ من العمر 11 عاما، بعد إجباره على شرب 3 لترات من الماء.

ووفقا لصحيفة “نيويورك ديلي”، أجبر ريان سابين البالغ من العمر 41 عاما، وزوجته تارا سابين البالغة 42 عاما، ابنهما زكاري سابين على شرب نحو لترين من الماء يوميا، ظنا منهما أنه يعاني من مرض في المسالك البولية.

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وبحسب الصحيفة، وعشية وفاته، أجبر الصبي على شرب نحو ثلاثة لترات من الماء خلال أربع ساعات، وبدأ بعدها بالتقيؤ، واشتكى من آلام في الساق، ثم أغمي عليه.

وفي الصباح الباكر، أيقظ الأب ابنه ليجده ميتا وغارقا في الدم والبلغم.

يذكر أن شرب كميات كبيرة من الماء يمكن أن يؤدي إلى تقليل الصوديوم في الدم، ما يسبب القيء والهذيان وأحيانا الوفاة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388101

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