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المُتحدث الإعلامي لشرطة مكّة: ضبط مقيم استدرج قاصرات

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-19T15:15:31+03:00
2020-06-19T15:16:00+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
المُتحدث الإعلامي لشرطة مكّة: ضبط مقيم استدرج قاصرات

كل الوطن – الرياض: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية ضبطت شخصاً قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ومجاهرته بأفعاله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض عليه وهو (مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388113

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