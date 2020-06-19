المُتحدث الإعلامي لشرطة مكّة: ضبط مقيم استدرج قاصرات

كل الوطن – الرياض: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية ضبطت شخصاً قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ومجاهرته بأفعاله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض عليه وهو (مقيم من جنسية عربية في العقد الثاني من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
معلومات مثيرة من الصين عن منشأ “فيروس بكين” التاجي الجديدفيسبوك تحذف إعلانات لحملة ترامبفيروس كورونا: الصين تؤكد أن تجدد انتشار العدوى في بكين “تحت السيطرة”.. وواشنطن تشككالصين تكشف انتشارا كثيفا لكورونا في مأكولات بحرية ولحوم بسوق في بكينكورونا.. مصر تسجل 88 وفاة و1218 إصابةوزير الإعلام المصري في العزل المنزلي بسبب كوروناوزيرة الصحة الفلسطينية: دخلنا في موجة ثانية من جائحة كوروناقفزة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في العالمقبل الموجة الثانية لكورونا.. باحثون يابانيون يعثرون على مفاجأة في مياه الصرف الصحيتسجيل 722 وفاة و28 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة