لبنان.. جعجع يدعو نصرالله لإثبات مدى جدية “التوجه شرقا”

كل الوطن – ار تى : دعا رئيس حزب “القوات اللبنانية، سمير جعجع، اليوم الجمعة، الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله إلى إثبات مدى جدية التوجه شرقا بشأن أزمة لبنان المالية.

وقال جعجع في تغريدة عبر “تويتر” إنه “لماذا لا يخطو السيد نصرالله خطوة أولى من خلال حضه الدول التي يقصدها لوضع وديعة لا تقل عن مليار دولار في المصرف المركزي اللبناني، قياسا على ما كانت تفعله الدول الخليجية الصديقة للبنان في مرات عدة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وذلك قبل أن ينقض عليها ويبعدها، لنرى مدى جدية الخيار شرقا؟”.

وكان نصرالله دعا في كلمة له منذ أيام ردا على حرب الدولار والعقوبات والابتزاز الأمريكي إلى “التوجه نحو الشرق” والتعاون مع دول أبدت استعدادها للتعاون مع لبنان، كالصين وإيران ودول أخرى.

وقال نصرالله إنه “من الضروري أن نبحث عن حلول جديدة من أجل إيجاد بدائل وخيارات لكيفية تخفيف عبء الحاجة إلى الدولار في لبنان”.

وتساءل نصرالله، “هل يمكن أن نجد دولة إقليمية أو صديقة أو قريبة، كإيران، يمكنها أن تبيع لبنان المواد الأساسية كالمحروقات وغيرها بالعملة الوطنية ومن دون الحاجة إلى الدولار”؟

وقال نصرالله إن “هذه الطريقة ليست جديدة في العالم، لكنها جديدة على لبنان، مشيرا إلى أنه قبل التوجه إلى إيران للتباحث معها في هذا الشأن، فإن الأمر يحتاج إلى توافق لبنان”.

المصدر: RT