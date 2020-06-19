فتح تدريجي لسطح المسجد النبوي

المدينة المنورة – جريدة الرياض : بدأت وكالة المسجد النبوي الفتح التدريجي لسطح ⁧‫الحرم الشريف في صلاة ⁧‫الجمعة‬⁩ من خلال السلالم ( 37 ، 34 ، 21 ، 8 ، 5 ) ، ويأتي هذا الإجراء للتوسعة على المصلين الذين يزداد تدفقهم في اليوم المبارك وضمن

الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه ، وفي سياق التدابير التي اعتمدتها الوكالة ومنها : تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين ، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول إضافة إلى رفع

سجاد التوسعات والساحات كاملاً على أن تكون الصلاة على الرخام وغسل وتعقيم الأرضيات والساحات بعد كل صلاة مع فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية ، ووضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف وأخرى لتحقيق التباعد بين المصلين.