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فتح تدريجي لسطح المسجد النبوي

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
فتح تدريجي لسطح المسجد النبوي

المدينة المنورة – جريدة الرياض :     بدأت وكالة المسجد النبوي الفتح التدريجي لسطح ⁧‫الحرم الشريف في صلاة ⁧‫الجمعة‬⁩ من خلال السلالم ( 37 ، 34 ، 21 ، 8 ، 5 ) ، ويأتي هذا الإجراء للتوسعة على المصلين الذين يزداد تدفقهم في اليوم المبارك وضمن

الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه ، وفي سياق التدابير التي اعتمدتها الوكالة ومنها : تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين ، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول إضافة إلى رفع

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سجاد التوسعات والساحات كاملاً على أن تكون الصلاة على الرخام وغسل وتعقيم الأرضيات والساحات بعد كل صلاة مع فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية ، ووضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف وأخرى لتحقيق التباعد بين المصلين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388138

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