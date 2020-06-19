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بسبب خلاف فقهي.. رجل يقتل آخر داخل مسجد في دولة عربية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : منذ 42 ثانية
بسبب خلاف فقهي.. رجل يقتل آخر داخل مسجد في دولة عربية

كل الوطن – وكالات: قام رجل بتسديد أربع طعنات لآخر خلال أداء صلاة الظهر داخل مسجد في السودان، بسب خلاف فقهي بين الثنائي.

وبحسب صحيفة “آخر لحظة” السودانية، توفي الحاج إبراهيم بابكر عقب تلقيه طعنات قاتلة في القلب خلال الصلاة داخل مسجد العبدلاب في قرية البركل.

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وذكر شهود عيان أن السبب هو خلافات ونقاشات محتدمة دارت بين الاثنين في قضايا تخص الدين والشريعة.

وأفاد شهود العيان أن القاتل ود عوض مدني، معروف عنه التشدد الديني.

وعقب ارتكابه الجريمة، سلم القاتل نفسه للمصلين تاركا ضحيته مضرجة بالدماء وسط المسجد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388147

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