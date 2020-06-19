انهيار والد نجم بوليوود المنتحر شنقاً لحظة تلقيه خبر الوفاة

كل الوطن – وكالات: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهر فيه أفراد أسرة نجم بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت بعد تلقيهم نبأ رحيله.

ولفت والده الأنظار بسبب انهياره التام حيث تم إحضار عدد من المسعفين للاهتمام بحالته الصحية.

كما تداول عدد من الصفحات المعنية بأخبار مشاهير بوليوود صورة من حرق جثمانه.

وأظهرت الصور المتداولة لحظة خروج الجثمان من المستشفى وسط دموع عائلته وأصدقائه في الفن، وفي صورة أخرى ظهرت لحظة حرق جثته.

من جهة أخرى تداول الجمهور فيديو قديما للفنان الراحل يظهر فيه بأحد المؤتمرات الصحافية إلى جانب زميلة له، وهو يحاول إنقاذها من موقف محرج.

وتظهر الفنانة في المقطع مُرتدية فستانا قصيرا جدًا، منعها من الجلوس على الكرسي حتى لا يظهر جسدها للجمهور، كما بدت على ملامحها علامات التوتر والخوف، ليبادر راجبوت بالوقوف أمامها من أجل أن تجلس براحتها وينقذها من موقف محرج.

يذكر أنه في الـ 14 من يونيو 2020، تم العثور على جثة الممثل سوشانت-البالغ من العمر 34 عامًا- في منزله في باندرا، مومباي معلقة على مروحة السقف.

وبحسب ما ورد، كان سوشانت يعاني من الاكتئاب لمدة ستة أشهر تقريبًا. ومع ذلك، لم يتم العثور على رسالة انتحار حتى هذه اللحظة. ووفقا لضابط الشرطة في مومباي “فيناي تشوبي”، تم العثور على بعض الوصفات والتقارير الطبية في غرفته ولا يزال التحقيق جاريًا.