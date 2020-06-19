أول ظهور لابن هشام سليم مع شقيقتيه بعد الإعلان عن تحوله الجنسي (صور)

كل الوطن – الرياض: ظهر نور ابن الفنان المصري هشام سليم مع والده وشقيقتيه لأول مرة بعد الإعلان عن تحوله جنسياً من أنثى لذكر، وذلك في صورة عائلية شاركها نور مع متابعيه معلقاً عليها: «الحبايب».

الصورة عكست دفء العائلة من غداء ونزهة حميمية جمعت أبناء هشام سليم مع والدهم، وقد تبادلها النشطاء بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثنيين على موقف عائلة النجم المصري واحتضانهم لنور واحترامهم لقراره بالتحول رغم تقاليد ومورثات المجتمع المصري خاصة والعربي عامة حول هذه عمليات التحول الجنسي، بحسب مجلة “جولولي”.

يُذكر أن نور كان قد صرح بأنه عاش مشاعر متخبطة حتى توصل لقرار التحول، حتى أنه فكر في الانتحار، حيث قال: «فكرت فى الانتحار لأنه لا يوجد شخص يفهمني ولم أصادف حالة مماثلة لحالتي خاصة في مصر، ولم أستطع أن أقرر شيئا فى حياتى الخاصة»، مضيفاً إلى شعوره بأنه لن يستطيع أن يكمل حياته بشكل طبيعي، ولن يستطيع العمل والارتباط والزواج، وغيرها من الأمور الحياتية، وذلك حتى قرر مواجهة الأمر».

نور أعرب عن سعادته بوقوف عائلته إلى جانبه، وقال «أنا محظوظ كون والدي هو هشام سليم»، معترفاً بأن والده قد تدخل بمعارفه وعلاقاته لتجديد بطاقته الشخصية، بعد رفض موظفين السجل المدني بإصدارها نتيجة اختلاف شكله الخارجي عما هو مثبت في الأوراق الرسمية بأنه أنثى، في الوقت الذي أعرب فيه هشام عن أمنيته في أن يستطيع نجله العيش في مصر بدور مشاكل أو تنمر، حتى لا يبعد عنه ويضطر للعيش خارج وطنه.