أطباء صينيون : أعراض “غريبة” على مرضى “كورونا” الجدد

كل الوطن – الرياض: كشف أطباء صينيون في بكين أن المرضى الجدد الذين يتم علاجهم من مرض كوفيد 19 الذى يسببه فيروس كورونا يعانون من أعراض “غريبة وغير معهودة سابقا” كآلام في المفاصل والمعدة.

كما وجد الأطباء أن “أحوال الطقس والعادات وطبيعة الجسم قد تؤدي إلى اختلاف الأعراض بين منطقة وأخرى”، وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز المحلية الصينية. وهذه ليست المرة الأولى التي يرصد فيها متخصصون صينيون “تحور” الفيروس . بحسب هيئة الاذاعة البريطانية ” بي بي سي”.

في منتصف مايو الماضي، لاحظ المتخصصون في شمال شرقي البلاد أعراضًا مختلفة لدى المرضى – كالتعب أو التهاب الحلق، وليس الحمى أو السعال المستمر وهى الأعراض التى تظهر فى أماكن أخرى.

وهناك مخاوف من أن اكتشاف حالات جديدة في العاصمة الصينية يمكن أن تؤدي إلى موجة ثانية من تفشي الفيروس على الصعيد الوطني.

وحتى الآن ، تم تسجيل 137 حالة منذ 11 يونيو الجاري، وتقول وسائل الإعلام الصينية إن الحالات المؤكدة حديثًا خفيفة ومعظمها بين الشباب.وتراوحت أعمار معظمهم بين 30 و 39 عامًا، وتم تسجيل أقل عدد من المرضى في الفئة العمرية 60 وما فوقها كما لم يثبت وجود أي إصابة تحت سن 20 عامًا.