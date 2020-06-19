الفنانة المصرية رجاء الجداوي لا زالت تعاني من كورونا

كل الوطن – روسيا اليوم: قالت صحيفة “الجمهورية” الحكومية في مصر، إن مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحي، أكدت أن نتائج تحاليل المسحة الثالثة لفيروس كورونا للفنانة رجاء الجداوي جاءت إيجابية.

وأوضحت المصادر أن الفنانة رجاء الجداوي، لا تزال محتجزة في العناية المركزة، بسبب قلة نسبة الأكسجين في الدم والذي يتراوح بين 87 لـ96، وهي على جهاز تنفس صناعي موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.

ونوه بأنه لا يمكن أن تغادر الفنانة العناية المركزة إلا حال عودة الأكسجين لنسبته الطبيعية بدون جهاز تنفس.

وأشارت المصادر إلى أن الفنانة رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وحالتها شبه مستقرة، وأن عامل السن يؤثر على عدم تعافيها بشكل كامل سريعا.

المصدر: روسيا اليوم