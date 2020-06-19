تركي آل الشيخ: عدم الاستسلام سلاحي في الصراع مع المرض

كل الوطن – الرياض: أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه ما زال يصارع مرضه في الوقت الحالي

وكتب آل الشيخ، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لازلت في صراع مع هذا المرض أهزمه جولة ويهزمني جولات لكني لازلت واقف على قدمي ولن أدير ظهري له ولن استسلم ليس تشبثا بالحياة ولكني لا أحب الهزيمة وربنا معايا».

وتعرض تركي آل الشيخ، لوعكة صحية وعانى من المرض خلال السنتين الأخيرتين، وطالب محبيه بالدعاء له في أكثر من مرة.